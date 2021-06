Steam-Sale rückt Spiele aus Österreich in den Mittelpunkt

Die Gaming-Plattform Steam ist dieses Wochenende rot-weiß-rot gebrandet. In Kooperation mit den Game Dev Days Graz, die vergangenen Freitag als Online-Event stattfanden (und auf Twitch nachgesehen werden können), werden mehr als 40 Spiele von österreichischen Entwickler*innen in den Mittelpunkt gerückt.

Mit dabei sind bekannte Titel wie das preisgekrönte Old Man's Journey, die selbstreflexive Wirtschaftssimulation Game Dev Tycoon, das malerische Point-and-Click-Adventure The Lion's Song und das gelungene Remake von Sponge Bob: Battle for Bikini Bottom.