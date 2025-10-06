Amazon-Ring-Kameras nutzen bald Gesichtserkennung

06.10.2025

Die Videotürklingeln sollen ab Dezember in den USA Nachbarn oder Familienmitglieder identifizieren können.

Erst vergangene Woche hatte Amazon die neueste Generation seiner Smart-Home-Geräte Echo und Ring vorgestellt. Der Hersteller kündigte dabei an, die Sprachassistentin Alexa mit KI-Funktionen zu verbessern. Durch das Feature „Familiar Faces“ soll Ring außerdem Personen identifizieren. Wie diese Gesichtserkennungs-Option funktioniert, hat nun die Washington Post recherchiert. ➤ Mehr lesen: Alexa soll mit Kameras intelligenter werden Nachbarn oder Familienmitglieder taggen Laut Amazon soll die Videotürklingel erkennen, ob etwa ein Nachbar oder ein Familienmitglied vor der Tür steht. Das soll Benachrichtigungen „bereichern“, wie es in einer Aussendung dazu heißt.

Nutzerinnen und Nutzer könnten so z.B. in einer Timeline nachschauen, welche Personen wann aufgezeichnet wurden, oder je nach Person bestimmte App-Benachrichtigungen aktivieren. Damit das funktioniert, müssen sie die zu erkennenden Personen auf aufgezeichnetem Videomaterial in der Ring-App einmalig taggen – namentlich oder z.B. als „Nachbar“. Ab Dezember in den USA Laut Washington Post steht die Funktion Nutzerinnen und Nutzern in den USA ab Dezember nach Opt-In zur Verfügung. Ausgenommen sind Illinois, Texas und Portland in Oregon, weil lokale Gesetze die Nutzung biometrischer Daten einschränken. Kritikerinnen und Kritiker weisen darauf hin, dass die Nutzung der Gesichtserkennung ethische Grenzen überschreiten könnte. Denn Ring-Kameras sind in Wohngebieten in den USA weit verbreitet.

Ring bietet auch vernetzte Überwachungskameras für Draußen an. © Amazon