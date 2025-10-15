Nach Geldproblemen: Futuristisches Solarauto soll bald in Produktion gehen
Im März dieses Jahres verkündete das Auto-Start-up Aptera aus den USA bereits einen Meilenstein: Man hatte mit dem Dreirad-Solarauto, das seine Energie aus Sonnenlicht gewinnt, erfolgreich eine Strecke von 300 Meilen (rund 480 km) bewältigt. Nun hat sich das Unternehmen ein Investment von 75 Mio. Dollar gesichert – und will damit die Produktion des ungewöhnlichen Fahrzeugs finanzieren.
Alles nach Plan soll bisher bei Aptera laut Electrek nicht verlaufen sein: Das Unternehmen hat vor Kurzem etwa seine Börsendotierung über sogenanntes Direct Listing bekannt gegeben. Das heißt, man kann Aktien des Unternehmens an der Börse handeln. Aber anders als bei einem Börsengang erhält Aptera dadurch kein Geld.
Es wurde deshalb schon spekuliert, dass die Dotierung eine Art Ausstiegsstrategie für bestehende Aptera-Aktionäre sein könnte, die ein sinkendes Schiff verlassen. Die meisten von ihnen haben sich durch Crowdfunding-Kampagnen am Unternehmen beteiligt.
Überraschung: Investment für strauchelndes Unternehmen
Auch andere Zeichen sahen eher danach aus, dass beim Solarauto nicht alles nach Plan verläuft: Bei der US-Börsenaufsicht SEC hatte Aptera nämlich angegeben, dass es bis Juni nur mehr 13 Mio. Dollar zur Verfügung hatte. Das wäre viel zu wenig, um eine Produktion zu finanzieren.
Das frische Investorengeld kommt nun überraschend – anscheinend konnte das Unternehmen in letzter Sekunde nochmal umsteuern. Das Geld soll nun „die Produktionsbereitschaft unterstützen, einschließlich der Herstellung von Werkzeugen und anderer Aktivitäten, die es braucht, um die Launch-Edition-Fahrzeuge von Aptera auf den Markt zu bringen“, sagt das Unternehmen. „Diese Struktur gibt Aptera die Flexibilität, im Laufe der Zeit schrittweise Kapital aufzunehmen, und zwar im Einklang mit den strategischen Prioritäten und Marktchancen des Unternehmens.“
Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die Fahrzeuge noch heuer in Produktion gehen. Das wird sich aber wegen der nun endlich überwundenen finanziellen Engpässe nicht mehr ausgehen. Damit Apteras Solarauto-Pläne aufgehen, muss das Start-up noch viel Überzeugungsarbeit leisten – und seine Crowdfunder davon überzeugen, ihre Anteile nicht zu verkaufen.
Jahrelanges Warten auf den Dreiradler
Erstmals angekündigt wurde der futuristische, flugzeugartige Dreiradler für 2 Personen schon 2019. Seither wurde ein unmittelbar bevorstehender Produktionsstart immer wieder angekündigt - soweit gekommen ist es bisher jedoch nie.
Aptera verspricht eine Reichweite von 1.600 km mit nur einer einzigen Akkuladung und zusätzlicher Solarzufuhr während des Fahrens. Es gibt aber auch Modelle mit geringerer Reichweite. Die enorme Reichweite soll ein 100-kWh-Akku sowie eine ultraleichte Bauweise ermöglichen.
Alternativ will Aptera auch Versionen mit kleineren Akkus und geringerer Reichweite anbieten. Der Akku soll sich über den gesamten Unterboden ziehen, die Elektromotoren sollen sich direkt auf den Achsen befinden. Vorbesteller können sich aussuchen, ob sie nur das Dach des E-Autos mit Solarpaneelen haben wollen oder ob das gesamte Fahrzeug damit überzogen sein soll.
Es wird ein Verkaufspreis von 40.000 Dollar (34.419 Euro) angestrebt. Den tatsächlichen Preis erfahren Käufer jedoch erst bei der Auslieferung. Vorbesteller müssen 100 Dollar zahlen.
