Im März dieses Jahres verkündete das Auto-Start-up Aptera aus den USA bereits einen Meilenstein: Man hatte mit dem Dreirad-Solarauto, das seine Energie aus Sonnenlicht gewinnt, erfolgreich eine Strecke von 300 Meilen (rund 480 km) bewältigt. Nun hat sich das Unternehmen ein Investment von 75 Mio. Dollar gesichert – und will damit die Produktion des ungewöhnlichen Fahrzeugs finanzieren.

Alles nach Plan soll bisher bei Aptera laut Electrek nicht verlaufen sein: Das Unternehmen hat vor Kurzem etwa seine Börsendotierung über sogenanntes Direct Listing bekannt gegeben. Das heißt, man kann Aktien des Unternehmens an der Börse handeln. Aber anders als bei einem Börsengang erhält Aptera dadurch kein Geld.

Es wurde deshalb schon spekuliert, dass die Dotierung eine Art Ausstiegsstrategie für bestehende Aptera-Aktionäre sein könnte, die ein sinkendes Schiff verlassen. Die meisten von ihnen haben sich durch Crowdfunding-Kampagnen am Unternehmen beteiligt.

Überraschung: Investment für strauchelndes Unternehmen

Auch andere Zeichen sahen eher danach aus, dass beim Solarauto nicht alles nach Plan verläuft: Bei der US-Börsenaufsicht SEC hatte Aptera nämlich angegeben, dass es bis Juni nur mehr 13 Mio. Dollar zur Verfügung hatte. Das wäre viel zu wenig, um eine Produktion zu finanzieren.

Das frische Investorengeld kommt nun überraschend – anscheinend konnte das Unternehmen in letzter Sekunde nochmal umsteuern. Das Geld soll nun „die Produktionsbereitschaft unterstützen, einschließlich der Herstellung von Werkzeugen und anderer Aktivitäten, die es braucht, um die Launch-Edition-Fahrzeuge von Aptera auf den Markt zu bringen“, sagt das Unternehmen. „Diese Struktur gibt Aptera die Flexibilität, im Laufe der Zeit schrittweise Kapital aufzunehmen, und zwar im Einklang mit den strategischen Prioritäten und Marktchancen des Unternehmens.“