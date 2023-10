BMWs ruinieren Apple Pay in iPhone 15

BMW-Fahrer*innen, die sich das neueste iPhone 15 angeschafft haben, sollten beim Laden der Smartphones in ihren Fahrzeugen vorsichtig sein bzw. es vorerst unterlassen. So berichten zahlreiche Nutzer*innen, dass die Geräte auf den Drahtlos-Ladepads in BMWs plötzlich in einen Recovery-Modus wechseln. Nach einem Reboot soll der NFC-Chip dann nicht mehr funktionsfähig sein, wie MacRumors unter Berufung auf das hauseigene Forum schreibt.

Das hat potenziell schmerzliche Auswirkungen. So fällt ohne funktionierenden NFC-Chip etwa auch Apple Pay auf den Geräten aus. Betroffene bekommen stattdessen die Benachrichtigung “Konfigurieren von Apple Pay fehlgeschlagen”. Auch können sie den digitalen Autoschlüssel dann nicht mehr verwenden. Apple soll Handys deswegen bereits ausgetauscht haben. Beim erneuten Versuch, die neuen iPhone 15 auf den Ladepads zu laden, sei der Fehler aber wieder aufgetreten.

Welche Geräte betroffen sind, ist derzeit bisher nicht geklärt. Berichte kommen derzeit ausschließlich von Besitzer*innen des iPhone 15 Pro und Pro Max. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Fehler auch das reguläre iPhone 15 sowie das Plus-Modell betrifft. Apple selbst hat sich zur Problematik bisher nicht geäußert.

Hitzeproblem

Zuletzt machte noch ein weiteres Problem iPhone-Nutzer*innen Sorgen. Auf Social Media und in Apple-Foren klagen sie, dass die Smartphones so heiß werden, dass sie sich nicht mehr in der Hand halten lassen.

Apple bestätigte zuletzt das Hitzeproblem, stritt aber ab, dass es an der Hardware liegt. Stattdessen sollen die aktuelle Version iOS 17 sowie an einer Handvoll Apps, darunter Instagram und Uber, schuld sein.

