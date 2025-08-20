Neuer Nissan Leaf könnte unter 30.000 Euro kosten

Erstmals wurden die Preise für die dritte Generation des Nissan Leaf für die USA bekannt.

Im Juni hat Nissan erstmals seinen komplett überarbeiteten Nissan Leaf hergezeigt, der 2026 auf den Markt kommen soll. Es ist bereits die dritte Generation des beliebten Elektroautos aus Japan.

Jetzt wurden erstmals Preise dafür bekannt – zumindest für die USA. Das günstigste Modell, der S+, soll demnach nur 29.990 Dollar kosten (rund 25.750 Euro). Die Variante SV+ soll 34.230 Dollar kosten (ca. 29.400 Euro) und die Platinum+-Variante 38.990 Dollar (etwa 33.480 Euro). Wie viel das Einsteigermodell Leaf S kosten wird, hat Nissan noch nicht verraten.

Auch die Europapreise, und welche Modelle überhaupt hierzulande angeboten werden, sind noch nicht bekannt. Auf Basis der US-Preise lässt sich aber schätzen, dass das neue E-Auto des japanischen Herstellers wesentlich günstiger sein wird als seine bisherigen Modelle. Es ist wahrscheinlich, dass das Basismodell knapp unter 30.000 Euro kosten wird. Die Modelle mit mehr Reichweite und Extras werden vermutlich bis zu 45.000 Euro kosten.

Überraschend günstige Preise

Auch im Vergleich zu anderen E-Autos sind die nun bekannt gewordenen Preise deutlich günstiger. In den USA liegt der Durchschnittspreis für einen E-Neuwagen, über alle Marken hinweg, laut The Verge aktuell bei 55.689 Dollar. Die erste Generation des Nissan Leaf kostete damals 32.780 Dollar.

Die Modelle der dritten Generation gibt es in einer Standardvariante mit einer Reichweite von bis zu 436 km und einer Batteriekapazität von 52 kWh. Die maximale Ladeleistung beträgt bei diesem Modell 105 kW. Mit erweiterte Reichweite beträgt die Reichweite bis 604 km, der Akku hat 75 kWh. Die maximale Ladeleistung gibt Nissan mit 150 kW an, die Motorleistung mit 160 kW (218 PS).