Musks neueste Bezahlschranke: Tweetdeck wird kostenpflichtig

Twitter beschränkt den Zugang zu seinem Produkt TweetDeck auf verifizierte Nutzer*innen. Die Verifizierung kostet in Österreich 9,60 Euro pro Monat für User*innen - Musk zieht damit de facto eine Bezahlschranke für Tweetdeck ein.

Dies kündigte das Social-Media-Netzwerk am Montag auf Twitter an. Die neuen Regeln sollen in 30 Tagen in Kraft treten, heißt es seitens des Unternehmens.

Tweetdeck ermöglicht es Twitter-Nutzer*innen, unterschiedliche Accounts und Timelines in Kolumnen einzuteilen, um sich so eine bessere Übersicht zu verschaffen. Der Zugang zu dem Dienst war bisher für alle kostenlos und wird vor allem von Unternehmen und Medien genutzt. Diese müssen für eine Verifizierung über 1.000 Euro im Jahr bezahlen.