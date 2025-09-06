Honda zeigt erstmals Video von seinem Elektro-Motorrad auf der Straße

06.09.2025

Honda zeigt ein Video seines leistungsstärkeren E-Motorrades, das Europas Straßen erobern soll. Bald soll es offiziell vorgestellt werden.

Auf der Motorradmesse EICMA 2024 in Mailand hat Honda erstmals ein Konzeptfahrzeug seines ersten vollelektrischen, mittelgroßen Motorrades „EV Fun Concept“ mit CCS2-Schnellladefunktion hergezeigt. Honda wird die Maschine offiziell zwar erst am 16. September vorstellen. Ein erstes Video, das das Fun Concept bei einer Testfahrt zeigt, veröffentlichte Honda aber kürzlich unter anderem auf YouTube. ➤ Mehr lesen: Das ist das erste E-Motorrad von Honda

Design erinnert an Hondas CB-Serie Neben dem Video zeigt Honda auch eine Reihe von Fotos von seinem ersten richtigen E-Motorrad. Das Design mit Camouflage-Lackierung erinnert wegen dem sportlichen Rahmen und der Naked-Bike-Optik an Hondas CB-Serie. Von vorne erinnert es etwa stark an die Honda CB500. „Wir haben Hondas erstes elektrisches Fun-Modell unter dem Leitgedanken ‚Be the Wind‘ entwickelt“, sagte Masatsugu Tanaka, der Entwicklungschef. „Es erlaubt eine ruhige und sanfte Fahrt, die einzigartig für Elektrofahrzeuge ist, und ein Verbundenheitsgefühl mit der Maschine, das dem Fahrer das Gefühl gibt, der Wind zu sein.“ ➤ Mehr lesen: Zurück in die Zukunft: E-Motorrad im DeLorean-Look

© Honda

Auf den Bildern sieht man einen CCS2-Schnellladeanschluss, der dort ist, wo sich bei Verbrennern der Tank befindet. Solche Anschlüsse verwenden auch europäische E-Autos. Ein Display vorne soll dem Fahrer den Akkustand und die noch verbleibende Reichweite anzeigen.

Das Display am Lenker. © Honda

Die Gesamtreichweite soll über 100 km betragen. Einige Quellen sprechen von bis zu 130 km. Es dürfte daher eine Maschine sein, die sich für mittellange Strecken anbietet. Am 16. September wird Honda mehr Details zu seinem Fun-Modell verraten. Bislang ist etwa noch unklar, welche Akkukapazität und Reichweite die Maschine genau hat. ➤ Mehr lesen: Größtes E-Motorrad der Welt hat 720 Kilometer Reichweite Mit dem neuen E-Motorrad wird der traditionelle japanische Motorrad-Hersteller Honda erstmals in die Liga der leistungsstarken Elektromotorräder vorrücken. Bisher hat er nur eine Reihe von kleineren E-Rollern präsentiert. Das leistungsstarke Motorrad könnte nun auch dazu beitragen, dass Motorräder mit E-Antrieb erstmals mehr Fahrer begeistern als bisher.