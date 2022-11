Lancia kehrt als E-Auto-Hersteller zurück, mit kuriosem Design

Um die italienische Kultmarke ist es in den vergangenen Jahren ziemlich ruhig geworden. Beinahe wäre der Autohersteller in Vergessenheit geraten. Doch nun gibt Lancia ein kräftiges Lebenszeichen ab und will sich neu erfunden haben. Für Aufsehen sorgt dabei ein ziemlich kryptisches Design-Konzept .

Die Design-Studie erinnert an schwebende Vehikel aus einem Science-Fiction-Film und hat mit klassischen Fahrzeugen nicht viel am Hut. Einige Elemente lassen sich aber dennoch davon ableiten.

Preis und Vertrieb

Völlig unklar ist, in welcher Preisklasse die angekündigten Lancia-Elektroautos angesiedelt sein werden. Als wahrscheinlich gilt, dass sie innerhalb des Stellantis-Konzerns als gehobene Mittelklasse positioniert werden und tendenziell wohl etwas teurer werden.

In diese Richtung deutet auch die überarbeitete Vertriebsstrategie: Der Verkauf der kommenden Modelle soll nämlich nicht mehr in Autohäusern, in denen mehrere Marken präsentiert werden, über die Bühne gehen. Vielmehr ist die Rede von exklusiven Ausstellungsräumen in ganz Europa. Auch der reine Online-Verkauf soll deutlich ausgebaut werden.