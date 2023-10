Dieser Maurer-Roboter verlegt 500 Ziegel pro Stunde

Wenn von Automatisierung die Rede ist, denkt man womöglich nicht als allererstes an Maurertätigkeiten beim Hausbauen. Doch genau hier setzt ein leistungsfähiger Roboter an, der passgenau und rasch Ziegel verlegen kann.

Zuschneiden und Entpacken

Die Steine werden auf Paletten dem Roboter zugeführt. Auf dem Lkw werden die Ziegel automatisch entpackt und gegebenenfalls zugeschnitten. Direkt auf dem Auslegearm werden die Steine mit schnellaushärtendem Baukleber bestrichen.

Als nächsten Schritt wird Hadrian X für andere Ziegelformate angepasst, sodass er künftig auch in Europa und anderswo eingesetzt werden kann. Zunächst soll der Maurer-Roboter aber in erster Linie zu Demonstrationszwecken in den USA zur Anwendung kommen.