Microsofts KI-Assistent für Ärzte startet in Österreich

Der Dienst kombiniert die Diktiersoftware Dragon Medical One mit dem KI-Assistenten Copilot . Er soll Ärzten dabei helfen, Informationen aus verschiedenen medizinischen Quellen zu erhalten.

Microsoft hat angekündigt, dass der KI-Assistent Dragon Copilot ab sofort allgemein für Kliniken und Arztpraxen in Österreich verfügbar ist. Das System soll Ärztinnen und Ärzte bei der Dokumentation entlasten und so mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung schaffen.

Dragon Copilot nutzt automatisierte Spracherkennung und sogenannte Ambient-Notizen, die Gespräche im Einverständnis der Patienten im Hintergrund erfassen und strukturiert dokumentieren. Die Tirol Kliniken zählten zu den ersten europäischen Einrichtungen, die die Lösung getestet haben, wie Microsoft in einer Presseaussendung erklärt.

Nuance übernommen

Microsoft hat im Jahr 2021 Nuance Communications für 16 Milliarden US-Dollar gekauft. Das Unternehmen steckt hinter der Software Dragon Medical One und DAX Copilot. Vor der Übernahme war Nuance maßgeblich an der Spracherkennungstechnologie beteiligt, die Apple für Siri verwendet.

Damit hat sich Microsoft in den Markt für Diktier-Software für den medizinischen Bereich eingekauft. Dieser wurde seit der COVID-19-Pandemie merkbar größer, weil Krankenhäuser zunehmend mit Personalmangel zu kämpfen haben, ua. bedingt durch Burnout-Ausfälle und zuvor stattgefundener Sparmaßnahmen.