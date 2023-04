Microsoft wird nach 28 Jahren Belegung einer Taste ändern

Wer lieber die klassische Druck-Funktion nutzt, kann die Taste auch wieder in den alten Zustand zurückversetzen. Dafür navigiert man im Einstellungsmenü zu "Tastatur", wo ein eigenes Feld für die Druck-Taste angezeigt wird.

Neue Belegung ist benutzerfreundlicher

Die Änderung dürfte sich vor allem an Windows-Neulinge richten, die mit dem Betriebssystem nicht vertraut sind. Die neue Belegung ist nämlich benutzerfreundlicher, da User*innen sofort ein Feedback erhalten, wenn sie die Taste drücken. Bei der jetzigen Funktion zeigt Windows nämlich in keiner Form an, dass durch den Tastendruck ein Screenshot angefertigt und in der Zwischenablage gespeichert wird. Das kann für neue Nutzer*innen verwirrend sein.

Der Name der Druck-Taste, im englischen "Print Screen", geht auf die ursprüngliche Aufgabe der Taste zurück. Im Betriebssystem MS-DOS, bei dem noch Kommandozeilenbefehle genutzt wurden, wurde der Text auf dem Bildschirm beim Drücken der Taste zum Druckerport geschickt. War ein Drucker angeschlossen, wurde die Seite ausgedruckt.