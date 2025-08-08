Künftige Windows-PCs sollen weder Maus noch Tastatur brauchen

Microsoft träumt von PCs ohne Maus und Tastatur. An ihre Stelle soll - wie könnte es anders sein - Künstliche Intelligenz rücken. Der Enterprise-Vizepräsident David Weston erklärte das in einem Videoclip, in dem er die Vision für Windows 2030 präsentiert.

Das Interagieren mit Computern über Maus und Tastatur solle für künftige Generationen so fremd sein, wie DOS heute für Vertreterinnen der Gen Z sei, sagt er in dem Clip. (Für alle Gen-Z-ler: DOS (Disk Operating System) ist ein textbasiertes Betriebssystem zur Verwaltung von Dateien und Hardware auf PCs, das in den 1980er und frühen 1990er Jahren verbreitet war.)

