Polestar 4 im Kurztest: Wie schlägt sich der digitale Rückspiegel?

Muss man auf den gewohnten Blick nach Hinten verzichten? Fährt sich der Polestar 4 also wie ein Lieferwagen ohne Rückspiegel? Oder gibt es vielleicht doch einen Trick, damit man die hinteren Fahrzeuge im Blick behält?

Schaut man etwas genauer hin, sticht einem schnell eine Besonderheit ins Auge. Der Polestar 4 hat nämlich keine transparente Heckscheibe . Ein Designmerkmal, das in dieser Fahrzeugkategorie einzigartig ist und ein bisschen seltsam wirkt. Außerdem wirft das gleich mehrere Fragen auf.

Das neueste Elektroauto aus dem Hause Polestar ist der Polestar 4 . Das SUV-Coupé wurde erst im vergangenen Jahr auf der Shanghai Motor Show präsentiert. Auf den ersten Blick betrachtet handelt es sich dabei um ein schlichtes, aber dennoch leicht protziges Elektroauto im bekannt skandinavischen Look der Elektroautomarke.

An eine Sache konnte ich mich jedoch innerhalb eines Tages nicht gewöhnen: das Einschätzen der Abstände . Durch den eigenwilligen Blickwinkel und den digitalen Feed ist es etwa beim Einparken besonders schwer zu sagen, wie weit ein anderes Auto entfernt ist. Allerdings ist die klassische Rückfahrtkamera , die auf dem Mittelkonsolenbildschirm dargestellt wird, eine deutlich bessere Hilfe beim Einparken und Reversieren.

Der erste Blick auf das Rück-Display ist ziemlich ungewohnt . Die Augen müssen erst einmal fokussieren und scharfstellen, wenn man auf den Rückspiegelbildschirm schaut - man blickt ja auf einen Screen einen halben Meter vor dem Kopf und nicht in einen Spiegel, der mehrere Meter entfernte Fahrzeuge zeigt. Nach ungefähr einer Stunde habe ich mich aber bereits daran gewöhnt.

Der digitale Rückspiegel in der Praxis

Rückspiegel-Kamera hat auch Vorteile

Die Kamera für den digitalen Rückspiegel ist laut Polestar so angebracht, dass weder Schmutz noch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigen können. Ob dem tatsächlich so ist, konnte ich bei der Probefahrt nicht feststellen. Die Kamera löst übrigens mit 2,5 MP auf, der Rückspiegelbildschirm misst eine Diagonale von 8,9 Zoll.

Der Bildausschnitt lässt sich in seiner Höhe leicht anpassen, ebenso wie die Helligkeit des Screens. Die Helligkeit ist übrigens hoch genug, sodass auch im direkten Sonnenschein alles gut erkennbar ist. Will man die Personen auf der Rückbank im Blick haben, kann man per Knopfdruck aus dem Screen ein herkömmlicher Spiegel machen.

Bei Nacht greift Polestar auf eine HDR-Bearbeitung zurück, sodass auch in der Dunkelheit zu sehen ist, was hinter dem Auto passiert. Testen konnte ich den digitalen Rückspiegel bei Nacht leider nicht.

Die fehlende Heckscheibe ermöglicht im Fond und im Kofferraum zusätzlichen Raum. Vor allem auf den Rücksitzen hat man im Kopfbereich deutlich mehr Platz als bei vergleichbaren Fahrzeugen. Es entsteht irgendwie der Eindruck, man würde in einem riesigen SUV sitzen. Hinzu kommt das riesige Panoramadach, von dem man auf der Rückbank am meisten profitiert.

