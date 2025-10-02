Mit diesem Handy könnt ihr heiße Suppe umrühren

Das, was das Realme-Smartphone aber besonders macht, ist seine Widerstandsfähigkeit . So bewirbt der Hersteller das Handy mit der „IP69 Pro“-Zertifizierung . Es handelt sich um ein Zertifikat, das es so gar nicht gibt. Mit dem „Pro“ will Realme zeigen, dass das Handy die gewöhnlichen IP69-Zertifizierungen übertrifft.

An sich ist das neue Realme 15x ein klassisches Mittelklasse-Smartphone aus China . Media-Tek-Chip, 6,8 Zoll großes Display mit 1.570 x 720 Pixel mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Helligkeit von bis zu 1.200 Nits. Mit 7000 mAh ist der Akku auch typisch groß und lädt mit 60W verhältnismäßig schnell.

Anstatt nur 30 Minuten tauchen auszuhalten, sollen es beim Realme 15x 60 Tage sein. Und das nicht nur in gewöhnlichem Wasser. 36 Flüssigkeiten habe man getestet, auch 85 Grad Celsius heiße Suppe soll kein Problem sein. Und dabei kann euch das Handy auch in einen besonders großen Suppentopf fallen, denn man kann es bis zu 2 Meter tief untertauchen.

Nachteile

Wer mit seinem Handy Suppe umrühren möchte, muss allerdings einige Nachteile in Kauf nehmen. Denn das Gerät bietet weder NFC für kontaktloses Bezahlen, noch einen Fingerabdrucksensor zur Entsperrung. Auch ein microSD-Kartenslot zur Erweiterung des Speichers ist nicht vorhanden.

Das Realme 15x wird zunächst in Indien erhältlich sein. Damit stört die fehlende NFC-Funktion auch weniger, weil dort Zahlungen überwiegend per QR-Code abgewickelt werden.

Die Preise starten bei 16.999 Indischen Rupien (ca. 164 Euro) für die Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher, die Variante mit 8 GB RAM kostet rund 17.999 Rupien (ca. 173 Euro). Ein internationaler Verkaufsstart wurde von Realme bislang nicht angekündigt. Das Vorgängermodell Realme 14x ist allerdings auch hierzulande verfügbar. Bei Amazon kostet es 135 Euro.