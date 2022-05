Realme GT2 Pro im Test: Papier-Smartphone mit Mikroskop-Kamera

Nun ist das Spitzengerät des aufstrebenden Herstellers auch in Österreich verfügbar. Ich habe mir angesehen, ob das Realme GT2 Pro mit anderen Top-Smartphones mithalten kann und ob es sich tatsächlich wie Papier anfühlt.

Ein Smartphone, das sich wie Papier anfühlt - so wurde das neue Flaggschiff-Handy von Realme angekündigt . Davon abgesehen soll das Realme GT2 Pro mit seiner Top-Ausstattung und einer hochwertigen Kamera als neuer Flagship-Killer herhalten.

Ungewöhnliche Rückseite

Mit der aufgerauten Textur auf Rückseite unterscheidet sich das Realme GT2 Pro deutlich von anderen Smartphones. Das verwendete Material ist laut Herstellerangaben ein biobasiertes Polymer, das auf Papierzellstoff basiert und sich deswegen wie Papier anfühlen soll.

Tatsächlich fühlt sich die Rückseite des Realme GT2 Pro gänzlich anders an, als Konkurrenzprodukte, die zumeist aus Glas oder klassischen Kunststoff bestehen. Das Realme-Flaggschiff erinnert eher an eine Fantasie-Mischung aus Naturkautschuk, Gummi, Latex und Kunststoff - oder so ähnlich. Ohne dem Marketing-Schmäh mit dem Papier, wäre ich nicht darauf gekommen, dass es sich wie Papier anfühlen soll.

Abgesehen von der ungewöhnlichen Materialwahl sticht noch das Kameramodul hervor, das auf einen transparenten Aufbau setzt. Außerdem hat sich der japanische Star-Designer Naoto Fukasawa mit seiner Unterschrift auf der Rückseite des Realme GT2 Pro verewigt.