Sennheiser CX Plus True Wireless im Test: Spitzen-Sound mit ANC

Die CX Plus True Wireless könnten die letzten "originalen" Bluetooth-Kopfhörer von Sennheiser sein. Wir haben getestet.

Laut der damaligen Ankündigung, dürfte sich für die Kund*innen nicht allzu viel ändern. Wie es mit den Sennheiser-Kopfhörern in Zukunft tatsächlich weitergehen wird, wird sich aber erst zeigen. Eine der letzten "originalen" Sennheiser-Kopfhörer sind die CX Plus True Wireless , die wir uns näher angesehen haben.

Das deutsche Audiospezialist hat im Mai seine Consumer-Kopfhörersparte an Sonova verkauft , ein Schweizer Unternehmen, das auf medizinische Hörhilfen spezialisiert ist. Bis Jahresende soll das Geschäft von Sennheiser von Sonova übernommen worden sein.

Auch bei längerer Nutzung sind bei mir keine Druckstellen entstanden. Die Ohrhörer waren immer noch angenehm zu tragen. Das liegt wohl auch am relativ niedrigen Gewicht der Earbuds.

In Sachen Soundqualität gibt es bei den Sennheiser CX Plus True Wireless absolut nichts auszusetzen. Die Wiedergabequalität der Kopfhörer trifft genau meinen Geschmack: Kräftiger Bass, aber nicht zu wuchtig; gut wahrnehmbare Mitten und hervorragend klingende Höhen.

Das allerwichtigste bei kabellosen Bluetooth-Kopfhörern ist natürlich die Passform und die Soundqualität . Bei beiden Punkten können die Sennheiser CX Plus True Wireless durch und durch überzeugen.

Aktive und passive Geräuschunterdrückung

Allein schon aufgrund der Bauform schirmen die CX Plus True Wireless gut von der Umgebung ab. Wem das zu wenig ist, kann die aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) zuschalten. Diese lässt sich ganz bequem per Touch-Geste an den Earbuds de- und aktivieren.

Wie bei dieser Technologie üblich, können damit monotone Geräusche - etwa das Fahrgeräusch in Bus, Bahn oder Flugzeug - weitgehend unterdrückt werden. Bei unregelmäßigem Lärm tun sich die CX Plus True Wireless schon etwas schwerer, können den Lärmpegel aber insgesamt senken.

Vorteilhaft an der aktiven Geräuschunterdrückung ist, dass man etwa in der U-Bahn die Lautstärke beim Musikhören generell niedriger schalten kann, um auf denselben Hörgenuss zu kommen. Die Soundqualität leidet übrigens nicht unter der ANC. Leider lässt sich aber die Stärke der ANC nicht manuell regulieren.

Die Akkulaufzeit verringert sich aber durch die Geräuschunterdrückung. Diese reduziert sich bei aktivierter ANC spürbar von rund 8 Stunden (ohne ANC) auf gut 5,5 Stunden (mit ANC).