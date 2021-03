Tesla-Fans spotten: Porsche Taycan muss für Update in Werkstatt

Obwohl der Porsche Taycan eigentlich Updates "Over the Air" einspielen könnte, müssen Taycan-Fahrer für die Aktualisierung eine Werkstätte aufsuchen.

Porsche hat für seinen Tacyan kürzlich ein Software-Update veröffentlicht. Dadurch werden die Fahrdynamik, die Ladesäulensuche sowie die Beschleunigungswerte optimiert. Soweit so gut: Allerdings sorgt das Prozedere für das Update für reichlich Spott.

Schwierigkeiten mit der Software

"Selbst das Spitzenmodell des Volkswagen-Konzerns ist noch immer nicht in der Lage, ein Update 'Over the Air' einzuspielen", schreibt etwa ein Twitter-User. Das sei ein Zeugnis einer Niederlage. Zahlreiche Nutzer stimmten dem zu und wiesen gleichzeitig darauf hin, dass OTA-Updates bei Tesla bereits seit Jahren problemlos funktionieren würden.

Tatsächlich tun sich zahlreiche Autohersteller schwer, wenn es um die Software ihrer Fahrzeuge geht. Zum Start des VW-Aushängeschildes ID.3 war die Software noch immer nicht fertig, sodass die finale Version erst später in einer Werkstätte installiert werden musste.