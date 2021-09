Tesla schaltet Full-Self-Driving in den USA frei

Tesla hat in den USA die Beta-Version seines "Full Self Driving"-Modus (FSD) freigeschaltet. Mit der Aktualisierung auf die Software-Version 2021.32.22 kann dieser nun per Knopfdruck aktiviert werden. Zuvor wird ein Sicherheitscheck gemacht.

Aktiviert man den FSD-Button, erlaubt man Tesla das Fahrverhalten zu beobachten und zu analysieren. Ist das Fahrverhalten 7 Tage lang gut, erhält man Zugriff auf die Beta-Software, erklärte Elon Musk vor einigen Tagen auf Twitter. Seinen Sicherheitswert (safety score) kann man über die Tesla-App prüfen.