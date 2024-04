Tesla macht Abo für Full-Self-Driving billiger

99 Dollar kostet es nun, den vollen Funktionsumfang von Teslas Autopiloten zu erhalten, das mit einer kleinen Namensänderung einher kommt. Teslas spricht nämlich von FSD (Supervised) , also "beaufsichtigtem" Selbstfahren. Damit will das Unternehmen wohl hervorheben, dass der oder die Fahrer*in zu jeder Zeit die Kontrolle über das Fahrzeug haben muss, sollte der Autopilot eine falsche Entscheidung treffen. Das Abo kann monatlich gekündigt werden.

Tesla senkt den Preis für seinen Autopiloten FSD (Full Self Driving) in den USA und Kanada. Das System wird seit 2021 nicht nur zum Kauf, sondern auch als Abo um 199 Dollar pro Monat angeboten. Diesen Preis reduziert Tesla nun um die Hälfte.

Tesla will Kund*innen FSD schmackhaft machen

Die Preissenkung ist nicht die einzige Maßnahme, mit der Tesla versucht, sein FSD-System Kund*innen schmackhaft zu machen. Der Autobauer bietet etwa einen kostenlosen einmonatigen Test der Software an. Zudem sollen Teslaverkäufer*innen bei Testfahrten darauf bestehen, dass der Autopilot ausprobiert wird. So sollen potenzielle Kund*innen Vertrauen in die Software entwickeln.

Das Wachstum von Tesla geriet zuletzt ins Stocken. Besonders die Konkurrenz auch China macht dem Autobauer zu schaffen, weshalb es in den vergangenen Monaten mehrmals Rabatte gegeben hat, um die Autos attraktiver zu machen.

Autonomes Robotaxi angekündigt

Der Rabatt auf die FSD-Funktionen könnte allerdings auch damit zusammenhängen, möglichst viele Nutzungsdaten zu sammeln und das System damit zu verbressern. Tesla-CEO Elon Musk kündigte nämlich an, im August ein eigenes Robotaxi vorzustellen, das vollständig autonom fahren soll (die futurezone berichtete).