Nagelneuer Tesla-Lkw musste bereits abgeschleppt werden

Nach Jahren der Ankündigungen war es im vergangenen Dezember endlich soweit: Tesla hat seinen ersten Elektro-Lkw offiziell präsentiert. Kurz darauf hat Pepsi den Tesla Semi in seine Flotte aufgenommen.

Anfangsprobleme nichts Ungewöhnliches

Es sei nicht ungewöhnlich, dass bei nagelneuen Lastwägen einige Probleme auftreten, wird ein Lkw-Mechaniker auf Elektrek zitiert. Auch wenn diese Fahrzeuge ausgiebig getestet werden, sei der Einsatz unter realen Bedingungen oftmals mit Anfangsschwierigkeiten verbunden.

Es komme nun darauf an, wie Tesla diese Probleme in den Griff bekommt, so der Experte. Kunden aus der Logistikbranche seien bekanntlich weniger geduldig als private Pkw-Kunden. Für Unternehmen wie Pepsi sind derartige Ausfälle nämlich mit hohen Kosten verbunden.