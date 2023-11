Toyotas Wasserstoffauto ist ein Flop

Der Toyota Mirai ist ein Ladenhüter. Der Autobauer will aber trotzdem an der Wasserstofftechnik festhalten.

Toyotas Wasserstoffauto Mirai ist ein Rohrkrepierer. Toyotas Technikchef Hiroki Nakajima gab auf der Automesse in Tokio an, dass das Brennstoffzellenfahrzeug am Markt "nicht erfolgreich" war. An der Weiterentwicklung von Brennstoffzellen wolle Toyota trotzdem arbeiten. Die Technik müsse insbesondere effizienter und kleiner werden.

Kaum Wasserstoffautos verkauft

Beim Mirai gibt es mehrere Probleme. In Europa wurden bisher etwa nur rund 500 Exemplare des Wasserstoff-Stromers verkauft. Das dürfte auch an den fehlenden Wasserstofftankstellen für Privatfahrzeuge liegen.