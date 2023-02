NASA beobachtet bizarren länglichen Asteroiden

Eine Gefahr, dass er der Erde gefährlich nahe kommt, bestand nicht, die Aufnahme des in Kalifornien Goldstone Solar System Radar (GSSR) ermöglichten den NASA-Forscher*innen jedoch einen detaillierten Blick auf den Asteroiden.

Das Deep Space Network der NASA hat vor kurzem einen bizarren länglichen Asteroiden beobachtet. Der Himmelskörper mit der Bezeichnung 2011 AG5 flog in einer Entfernung von 1,8 Millionen Kilometern an der Erde vorbei.

Mit einer Länge von 500 Metern und einer Breite von 150 Metern hat er in etwa die Maße des Empire State Buildings, heißt es in einer Aussendung der US-Weltraumbehörde . Von den 1.040 erdnahen Objekten, die bisher vom Planetenradar der US-Weltraumbehörde beobachtet worden seien, sei der Asteroid einer der längsten, wird NASA-Forscher Lance Benner in der Aussendung zitiert.

Auf den zwischen 29. Jänner und 4. Februar aufgenommenen Bildern seien auch subtile dunkle und helle Regionen zu erkennen, die auf eine kleinräumige Oberfläche hindeuten würden, so die NASA-Forscher*innen. Der 2011 erstmals entdeckte Asteroid habe auch eine langsame Rotationsrate. Er brauche 9 Stunden, um sich zu drehen.