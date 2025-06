So spektakulär sieht der Ätna-Ausbruch aus dem All aus

In den vergangenen Monaten war der Vulkan wieder mehrfach aktiv. Am 2. Juni 2025 ist er erneut ausgebrochen.

Schon in den vergangenen 5 Jahren sorgte der 3.404 Meter hohe Ätna, der höchste aktive Vulkan Europas, für Bedenken. Denn immer wieder kam es zu Ascheauswürfen und kleineren Lavaströmen.

In den vergangenen Monaten war der Vulkan wieder mehrfach aktiv. Am 2. Juni 2025 war es dann wieder so weit: Die Bewohner Siziliens mussten fliehen, weil der Vulkan wieder ausgebrochen ist, wie space.com berichtet. Das ist der 14. Ausbruch seit März 2025.

Satellit liefert spektakuläre Bilder

Auch aus dem All war dieser Ausbruch sichtbar. Der Copernicus-Sentinel-5P-Satellit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) hat den Moment festgehalten. Und zwar mithilfe von seinem hochauflösenden Multispektralaufnahmegerät, das 13 Spektralbänder zur Abbildung der Vegetation und Landschaft umfasst.