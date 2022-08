Rückkehr zum Mond: Artemis-Start im Livestream

Die Generalprobe der NASA für die Rückkehr zum Mond soll am heutigen Montag stattfinden. Ein knapp 100 Meter hohes Gefährt, bestehend aus der Trägerrakete Space Launch System (SLS) und dem Raumschiff Orion, wird vom Kennedy Space Center in Florida in den Weltraum aufbrechen. Das Ziel ist es, das Raumschiff in die Mondumlaufbahn zu bringen, bevor Orion wieder zur Erde zurückkehrt und im Pazifik landet.

Ob das alles, wie geplant stattfinden kann, ist in erster Linie vom Wetter abhängig. In einem Update vom Sonntag sprach die NASA von einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass Artemis abheben kann.

Montagfrüh hat bereits die Betankung der Rakete gestartet, sie musste zwar wegen der Gefahr von Blitzschlägen kurz unterbrochen werden, konnte danach aber weiter fortgeführt werden. Hier findet ihr einen Livestream mit allen Entwicklungen. Die futurezone wird den Start auch mit einem Liveticker begleiten.