Großer Asteroid fliegt in der Nacht auf Donnerstag an Erde vorbei

Der Asteroid 2005 YY128 wird in der Nacht auf Donnerstag der Erde so nahe kommen wie seit 400 Jahren nicht mehr. Um 1.46 Uhr unserer Zeit wird er in einer Entfernung von 4,5 Millionen Kilometer an der Erde vorbeifliegen.

Die Gefahr eines Einschlags besteht nicht. Als potenziell gefährlich wird der Weltraumbrocken wegen seiner Größe und seiner Umlaufbahn dennoch eingestuft.

Der Durchmesser des Asteroiden wird von Astronom*innen zwischen 580 Meter und 1,3 Kilometer geschätzt. Entdeckt wurde er, wie auch aus der Bezeichnung hervorgeht, im Jahr 2005.