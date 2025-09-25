ATLAS: Hyperschall-Triebwerk mit festem Treibstoff hebt erstmals ab

25.09.2025

Durch den Verzicht auf flüssigen Treibstoff kommt das Ramjet-Triebwerk gänzlich ohne bewegliche Teile aus.

GE Aerospace hat erfolgreich die ersten Testflüge mit ATLAS absolviert. ATLAS steht für Atmospheric Test of Launched Airbreathing System und ist ein Ramjet-Triebwerk mit festem Treibstoff. Ramjets (Staustrahltriebwerke) kommen nahezu ohne bewegliche Bauteile aus. Während bei einem normalen Turbofan-Triebwerk ein Schaufelblatt-Rad die zur Verbrennung benötigte Luft einsaugt, nutzt ein Ramjet dazu lediglich den Luftstrom. Daher spricht man auch von Airbreathing – luftatmend. Allerdings werden bei normalen Ramjets immer noch bewegliche Teile für die Treibstoffzufuhr benötigt, wie zB. Ventile. ATLAS verzichtet darauf.

Wegwerf-Triebwerk Möglich ist dies, weil der Treibstoff auf Kohlenwasserstoff-Basis fest statt flüssig ist. Wird er gezündet, brennt er bei ATLAS schichtweise ab. Durch die simple Bauweise soll so ein Triebwerk möglichst günstig gebaut werden können – weil es nur für die einmalige Nutzung gedacht ist. ➤ Mehr lesen: US Navy feiert Durchbruch bei Ramjet-Technologie Erkenntnisse von ATLAS könnten für Über- und Hyperschallraketen genutzt werden. ATLAS könnte auch als abwerfbarer Booster dienen, der ein Fluggerät auf Hyperschallgeschwindigkeit (Mach 5, 6.174 km/h) bringt, bevor es dann selbstständig gleitet oder ein Scramjet-Triebwerk übernimmt. Das ist ähnlich wie Ramjet aufgebaut, aber für höhere Mach-Geschwindigkeiten geeignet. Ramjets sind üblicherweise nur bis Mach 6 (7.408 km/h) effizient nutzbar.

Falls ATLAS in Serienproduktion geht, kann es auch bei der zivilen Luftfahrt und Forschung helfen. So kann es etwa für aerodynamische Flugtests von Hyperschall-Passagiermaschinen im kleinen Maßstab verwendet werden oder bei Tests von neuen Materialen für die Luft- und Raumfahrt. Kampfjet als Testplattform Bis es so weit ist, dauert es aber noch. Bei den jetzigen Tests wurde ATLAS an eine F-104 Starfighter geschnallt. Diese Maschinen wurden früher als Kampfjets genutzt und dienen jetzt als Testplattform. Die F-104 kann Mach 2,2 erreichen.