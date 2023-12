Die Binnenschiffe der Zukunft fahren elektrisch und ohne Kapitän

Kaum ein Verkehrsmittel transportiert Güter so energieeffizient wie Schiffe. Pro Tonne und Kilometer erzeugen sie viel weniger Kohlendioxid als Flugzeuge, Lastwägen und viele Züge. Sauber kann man ihre Antriebe deswegen aber noch nicht nennen. Großteils werden heute Diesel oder auf See gar Schweröl dafür verwendet. Die fossilen Treibstoffe produzieren nicht nur Treibhausgasemissionen, sondern auch gesundheitsschädliche Abgase. Es gibt daher große Bemühungen, den Schiffsverkehr nachhaltiger zu gestalten, sowohl am Meer, als auch auf Flüssen und Seen.

"Gerade in der Binnenschifffahrt haben wir eine gute Chance, Emissionen zu reduzieren", sagt Jens Neugebauer vom Institut für Schiffstechnik der Universität Duisburg-Essen. "Sie ist größer als bei der Seeschifffahrt. Die Schiffe legen häufiger an und haben kürzere Routen zwischen Aufenthalten in Häfen." Dadurch ergeben sich mehr Möglichkeiten, Strom zu laden oder alternative Treibstoffe zu tanken.