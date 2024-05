Livestream: Boeing Starliner hebt erstmals mit Astronauten ab

Krise, Probleme, Zwischenfälle, Verzögerungen - all das sind Schlagworte, die man derzeit mit der Flugzeugsparte von Boeing in Verbindung bringt. Doch auch die Raumfahrtabteilung des US-Konzerns steckt in Schwierigkeiten. Das zeigt sich deutlich an der Entwicklung des "Starliner"-Raumschiffs, das bereits vor 7 Jahren erstmals Astronaut*innen zur ISS hätte bringen sollen.

Starliner-Launch steht an

Nun wird der erste bemannte Flug des Starliner doch noch über die Bühne gehen. An der Spitze einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance (ULA) soll die Kapsel 2 NASA-Astronaut*innen ins Weltall bringen. Der Plan sieht vor, dass Barry Wilmore und Suni Williams an der Internationalen Raumstation ISS andocken und dort rund eine Woche lang bleiben, bevor sie wieder zur Erde zurückkehren.

Spielen das Wetter und die Technik mit, wird das Starliner-Raumschiff in der Nacht von Montag auf Dienstag um 4:34 Uhr MESZ abheben. Der erste bemannte Launch der Boeing-Kapsel wird live auf dem YouTube-Kanal der NASA übertragen.

