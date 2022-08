Chinesisches Start-up verkündet Durchbruch bei Hyperschall-Motor

Wettrennen um Antrieb

An Motoren mit rotierender Detonationswelle wird schon seit längerer Zeit geforscht. Bei diesen Triebwerken werden durch eine Serie an kontrollierten Explosionen in einer kreisförmigen Kammer Druckwellen gebildet. Deren Schub kann eine Rakete in den Weltraum befördern, während man wesentlich weniger Treibstoff als bei einem konventionellen Antrieb benötigt.

Die Technologie ist allerdings schwierig zu realisieren, da RDEs im Gegensatz zu gewöhnlichen Verbrennungsmotoren nicht so stabil sind. Dennoch wetteifern Wissenschaftler*innen in China, Japan und den USA darum, die Technologie zu perfektionieren.

„Es ist ein kompliziertes Rennen, aber wir haben eine Chance zu gewinnen", so Hu Xing, Ingenieur von TWR-Engine gegenüber der China Morning Post. „Derzeit hat die Technologie potenzielle kommerzielle Anwendungen wie den Einsatz in kleinen zivilen Drohnen und in der Notfallrettung. Langfristig wird die RDE dank ihrer hohen Effizienz aber wichtige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt finden", fügte Hu hinzu.