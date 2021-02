fuzo explains...wie das menschliche Leben verlängert werden kann

Forscher arbeiten weltweit an Möglichkeiten, das Leben um einige Jahre zu verlängern.

In der neuen Folge "fuzo explains..." erklärt euch Patricia Bartos wie an Möglichkeiten auf ein nahezu ewiges Leben geforscht wird.

Wir Menschen werden immer älter: Derzeit liegt die durchschnittliche globale Lebenserwartung, je nach Geschlecht, bei 70 bis 75 Jahren. In der Altersforschung gibt es dabei verschiedene Ansätze, die die deutliche Verlängerung des menschlichen Lebens zum Ziel haben. So wird zum Beispiel mit Veränderungen des Erbguts oder auch der Auslöschung von Krankheiten gearbeitet. Forschern vom MDI Biological Laboratory ist jetzt ein Durchbruch gelungen - und das mit einem Fadenwurm.

Jeden Donnerstag neu

