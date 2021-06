Heute, am 27. Juni, wird der Asteroid 2021 MK1 an der Erde vorbei fliegen. Um 16:49 wird er laut der NASA der Erde am nächsten sein.

Der Asteroid wurde erst vor 4 Tagen entdeckt, obwohl er zu den größeren Himmelskörpern mit Kurs auf die Erde gehört. Sein Durchmesser wird auf 140 bis 300 Meter geschätzt. Seine Geschwindigkeit beträgt 10,11 Kilometer pro Sekunde, also 36.396 km/h.

Gefahr für die Erde besteht keine. Laut der NASA wird er mit 7 Millionen Kilometer Entfernung an uns vorbei fliegen. Dennoch ist 2021 MK1 als potenziell gefährlicher Asteroid - Potentially Hazardous Asteroid (PHA) eingestuft.

Die NASA stuft Asteroiden als PHAs ein, wenn sie folgende Parameter erfüllen:

Durchmesser größer/gleich 140 Meter

Kommen der Erde näher als 0,05 au

au ist die astronomische Einheit (astronomical unit). Sie ist mit 149.597.870.700 Metern definiert, was der durchschnittliche Abstand von der Erde zur Sonne ist. 2021 MK1 wird sich der Erde bis auf 0,04744 au nähern.

Ein zweiter Asteroid fliegt heute an der Erde vorbei

Mit 2021 ME1 bekommt die Erde heute auch Besuch von einem zweiten Asteroiden. Dieser ist mit einer Entfernung von 0, 01200 au (1,79 Millionen Kilometer) deutlich näher der Erde, misst dafür aber nur 44 bis 97 Meter. Daher ist er per NASA-Definition kein PHA.

Er kommt der Erde um 14:20 am nächsten. Seine Geschwindigkeit beträgt 8,54 Kilometer pro Sekunde (30.744 km/h).