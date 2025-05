Komprimierte Musik kann das Gehör schädigen

Wer zu laut Musik hört, kann seine Ohren schädigen. Das ist bekannt. Schäden können aber auch durch eine bestimmte Bearbeitungstechnik von Musik ausgelöst werden.

Das zeigt eine Studie, in der einer Gruppe von Meerschweinchen komprimierte Musik vorgespielt wurde. Das Ergebnis: Bei den Tieren, die die bearbeitete Musik gehört hatten, blieben anhaltende Schäden zurück.

Was man unter komprimierter Musik versteht

Seit den 1930ern wird die Komprimierung bei Audiodateien eingesetzt. Die Technik ist heute weit verbreitet und komprimierte Musik findet man beispielsweise auf Streaming-Plattformen, im Fernsehen, dem Radio oder in der Musikindustrie.

Darunter versteht man eine Art der Lautstärkenanpassung. Audiodateien werden dabei so bearbeitet, dass der Unterschied zwischen der lautesten und leisesten Stelle verringert wird, der Dynamikumfang wird also geringer. Die lauten Stellen werden also leiser gemacht und die leisen lauter. So soll die Musik "voller" klingen.

Schäden durch Komprimierung

Dass diese Art der Bearbeitung zu Hörschäden führen könnte, wurde bereits vermutet. Doch beweisen konnte man das nicht. Zumindest bis jetzt. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie deuten darauf hin, dass durch das Hören von komprimierter Musik Schäden im Gehör entstehen können.

Das könnte daran liegen, dass bei unkomprimierter Musik mikrosekundenlange Pausen zwischen den Tönen vorkommen. Diese sorgen dafür, dass sich die Hörneuronen erholen können. Komprimierte Musik kann diese Erholung stören. Denn durch die Erhöhung der Lautstärke der leisen Teile werden diese Lücken teilweise gefüllt. Dadurch empfinden manche Hörerinnen und Hörer diese Musik als anstrengend.

Musikhörende Meerschweinchen

Um zu testen, wie sich komprimierte Musik auf das Gehör auswirkt, wurde Meerschweinchen Musik vorgespielt. Um genau zu sein, hörten sie den Song “I Miss You” von Adele, der im Jahr 2015 veröffentlicht wurde.