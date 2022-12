Wie simuliertes Sonnenlicht im Klassenzimmer beim Lernen hilft

Das allgemeine Raumklima kann aber noch weiter optimiert und das Lernverhalten sowie die Aufmerksamkeit von Schülern verbessert werden, wie eine Forschungsgruppe der Aspern Smart City Research (ASCR) gemeinsam mit Wien Energie gezeigt hat. In den Volksschulen Ebreichsdorf, Guntramsdorf und Unterwalterdorf in Niederösterreich wurde ein neues Beleuchtungssystem eingebaut, das aus energieeffizienten LED-Leuchten mit sogenannter HCL-Technik („Human Centric Lighting“) besteht.

Eine besondere Rolle spielt die Beleuchtung daher an Schulen. Prinzipiell regelt die Beleuchtungsnorm für Innenbeleuchtungen, wie viel Licht in einem Klassenzimmer zur Verfügung stehen muss. Geregelt ist auch die Gleichmäßigkeit und die Farbwiedergabe, damit etwa Rot im Licht auch wie Rot aussieht.

Biorhythmus unterstützt

Die Beleuchtung passt sich automatisch dem Tagesverlauf an und unterstützt so den Biorhythmus der Schüler*innen. Neben der Nachahmung des natürlichen Sonnenlichts bietet das System auch andere Funktionen, beispielsweise für aufmerksames Arbeiten, welche von den Lehrer*innen kurzzeitig angewandt werden können. „Findet etwa eine Prüfung statt, stellt der Lehrer vom normalen Tageslichtverlauf auf aktives Arbeiten um. Dann habe ich noch eine höhere Beleuchtung oder ein kälteres Licht, damit die Kinder in ihrer Konzentration unterstützt werden“, so Teufelsbauer.

Zusätzlich wurde eine Beleuchtungsmöglichkeit für entspanntes Arbeiten installiert. Die eigne sich etwa dann, wenn eine Klasse in einem Sesselkreis den Tag reflektieren möchte. „Dann leuchtet gedimmtes Licht mit weniger Helligkeit.“

Diverse Sensoren

Neben den Leuchten besteht das installierte System auch aus unterschiedlichen Sensoren. Die messen Temperatur, Bewegung, Lautstärke, Luftfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxid-Gehalt im Klassenzimmer. „Die CO2-Anzeige war sehr beliebt bei den Lehrern. Sie haben anhand von einem Lämpchen gesehen, dass sie zum Beispiel wieder lüften müssen, wenn die Lampe rot leuchtet“. Die mit den Sensoren gemessenen Parametern würden noch ausgewertet.