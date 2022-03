Forscher wollen am Mars Sauerstoff ernten

Das deutete auf das Vorhandensein von Hyperoxiden, Peroxiden und Perchloraten hin. "Diese reaktiven Sauerstoffvarianten werden durch intensive ultraviolette Strahlung an der Oberfläche erzeugt, speziell von zerklüfteten Mineralien, die von Temperaturextremen und Mikrometeoriten aufgebrochen wurden", erklärt Christos Georgiou vom Biologieinstitut der Universität Patras.

Im Boden des Mars, aber auch im Boden des Mondes sind Hyperoxide , Peroxide und Perchlorate vorhanden. Vor allem letztere Substanz stellt im Normalfall ein Gesundheitsrisiko für Menschen dar, weil es die Funktion der Schilddrüse stört. Ein Team griechischer Wissenschaftler*innen will nun ein Gerät entwerfen, dass diese Substanzen aufspüren kann. Außerdem wollen sie die Substanzen dafür nutzen, um Sauerstoff zu produzieren und damit Raumfahrer*innen zu versorgen.

Modell einer Viking-Landefähre am Marsboden

1,2 Hektar für einen Menschen

Nun wird an der Konstruktion eines etwa Buch-großen Detektors gearbeitet, der Vorkommen von Hyperoxiden leicht aufspüren kann. Außerdem soll ein spezieller Reaktor kreiert werden, der in regelmäßigen Abständen Sauerstoff vom Marsboden ernten kann. Schätzungsweise sollte das Abernten einer 1,2 Hektar großen Fläche reichen, um einen Menschen am Leben zu erhalten. Durch UV-Strahlung wird der Sauerstoffvorrat auf der Erntefläche immer wieder aufgefüllt.

Das Verfahren soll auf der Erde getestet werden, was aber nicht so einfach ist. Mars- und Mond-ähnliche Böden existieren zwar, sind jedoch frei von den gesundheitsschädlichen Perchloriden. Für den Test muss also extra eine für Menschen giftige Umgebung geschaffen werden.