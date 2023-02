NASA liefert Beweis: Chinas Mars-Rover wacht nicht mehr auf

Der chinesische Rover Zhurong ist seit Mai 2021 auf dem Mars aktiv. Er hat bereits 1,9 Kilometer auf der Oberfläche des Planeten zurückgelegt und mehr als ein Terabyte an Daten zurück zur Erde geschickt. Im Mai 2022 wurde Zhurong in einen Schlafmodus versetzt, um die kalten Temperaturen des Mars-Winters zu überdauern. China plante, ihn im Dezember wieder aus seinem Winterschlaf zu wecken, damit er seine Mission fortführen kann.

Rover kommt nicht vom Fleck

Die 3 Ausschnitte, aufgenommen vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA, zeigen Zhurong am 11. März 2022, am 8. September 2022 sowie zuletzt am 7. Februar 2023. Im ersten Foto ist der chinesische Mars-Rover noch am oberen Bildrand zu erkennen. Die zweite und dritte Aufnahme zeigen Zhurong weiter unten. In beiden Fotos bleibt seine Position unverändert, der Rover dürfte sich also mehrere Monate nicht vom Fleck bewegt haben - entgegen der Pläne Chinas.

Bereits im Jänner teilte eine anonyme Quelle der South China Morning Post mit, dass Zhurong mit Problemen kämpft. Als wahrscheinlich gilt, dass Sandstürme die Solarmodule des Rovers mit Staub überzogen haben, sodass sie nicht mehr genügend Sonnenlicht für die Stromerzeugung einfangen können.

Diese These stützen auch die NASA-Bilder. Auf dem neuesten Foto erscheint der Rover deutlich heller. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich Staub auf seiner Oberfläche angesammelt hat. Die Mars-Landefähre InSight der NASA hat 2022 genau jenes Schicksal ereilt.