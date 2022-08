Mondrakete ist startbereit: NASA gibt Launch-Termin bekannt

Die von Pannen geplagte, riesige SLS-Rakete soll in wenigen Tagen erstmals abheben.

Die neue Mondrakete der NASA ist bereits vor ihrem ersten Start von Rückschlägen und Pannen geplagt. Immer wieder musste der Jungfernflug verschoben werden, weil es bei den finalen Tests zu groben Problemen gekommen war.

Nun hat die US-Raumfahrtbehörde grünes Licht für den ersten Launch der SLS-Rakete gegeben. Zunächst wird die riesige Rakete, mit der die NASA zum Mond fliegen will, aber zur Startrampe gebracht. Dieses Prozedere beginnt am heutigen Dienstag und wird per Livestream übertragen.

Wenn alles gut geht und nichts dazwischenkommt, peilt die NASA den 29. August für den ersten Start der Artemis-Rakete an. Der 2. und 5. September sind als mögliche Ausweichtermine vorgesehen.