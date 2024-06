Radioaktive Nashörner sollen Wilderer auffliegen lassen

Wilderei ist ein großes Problem in Südafrika. Nach einem Rückgang während der Covid-Pandemie werden nun wieder mehr Nashörner getötet, um an ihr Horn zu kommen und es illegal zu verkaufen. Ein Team der University of the Witwatersrand in Johannesburg versucht nun, den Handel mit dem Horn und die Wilderei mit einem Trick zu bekämpfen. In den Hörnern der Nashörner sollen radioaktive Materialien platziert werden, die von Sensoren leicht aufgespürt werden können.

Sensornetzwerke gegen Terrorismus nutzen

"Wir machen das, weil es das Abfangen der Hörner deutlich einfacher macht, wenn sie über internationale Grenzen geschmuggelt werden, denn es gibt ein globales Netzwerk von Strahlungssensoren, die dafür gemacht wurden, um nuklearen Terrorismus zu verhindern", sagt Forschungsleiter James Larkin gegenüber der Nachrichtenagentur AP. "Wir sind da Trittbrettfahrer."

