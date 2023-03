Video: Erste 3D-gedruckte Rakete geht bei Erstflug verloren

Die "Terran 1" von Relativity Space gilt als weltweit erste Rakete aus dem 3D-Drucker. Bei ihrem ersten Testflug hat sie es nicht in die geplante Erdumlaufplan geschafft. Die Rakete ist noch wie geplant vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus abgehoben.

Auch Max Q überstand Terran 1 nach gut einer Minute Flugzeit. Das ist jener Punkt, an dem die aerodynamische Belastung auf die Rakete ihr Maximum erreicht. Etwa 30 Sekunden später wurde das Haupttriebwerk getrennt. MECO (Main Engine Cut Off) ist im Video in etwa bei Minute 01:25:00 zu sehen.