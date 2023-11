Habe ich zu viel getrunken? Wie besoffen bin ich eigentlich? Wer das bisher in einer feucht-fröhlichen Runde wirklich genau wissen wollte, war auf ein Gerät zur Messung des Alkoholgehalts in der Ausatemluft angewiesen.

Künftig könnte es ausreichen, einfach einige Sätze in das eigene Mobiltelefon oder smarte Lautsprecher zu sprechen. Der Grad der Alkoholisierung wird anhand der Veränderungen der Stimme ermittelt, wie eine neue Studie im Journal of Studies on Alcohol and Drugs zeigt. Dabei geht es nicht um einen Partyspaß, sondern darum, Unfälle zu verhindern.

Forschende von Stanford Medicine und der University of Toronto führten dazu eine Studie mit 18 Erwachsenen (im Alter von 21 bis 62 Jahren) durch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine jeweils auf ihr Gewicht abgestimmte Alkoholmenge. Bereits davor wurden ihnen nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Texte mit verschiedenen Zungenbrechern zugewiesen. Den ersten mussten sie eine Stunde vor dem Alkoholkonsum laut vorlesen, die anderen jeweils eine bis zu 7 Stunden nach dem Konsum.