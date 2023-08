Zu warm für Photosynthese: Wann Regenwälder kollabieren

Derzeit sterben in tropischen Regenwäldern jährlich rund 0,01 Prozent aller Blätter ab, weil sie so heiß werden, dass ihr Photosyntheseprozess zum Erliegen kommt. Die Stomata der Blätter - Spaltöffnungen für den Gasaustausch - schließen sich und das Blatt stirbt. Der Wert ist derzeit nicht bedenklich, ein Team von Forscher*innen hat sich jedoch angesehen, was passieren würde, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um einige Grade steigt.

Abschalten bei 46,7 Grad

Die kritische Temperatur, bei der die Photosynthese aufhört, liegt bei ungefähr 46,7 Grad Celsius, wie die Wissenschaftler*innen in einem Beitrag im Fachjournal Nature beschreiben. Diese Temperatur wird derzeit nur sehr punktuell erreicht. Wie Messungen am Boden sowie durch einen Temperatursensor (ECOSTRESS) an der Raumstation ISS gezeigt haben, werden 40 Grad Celsius nur in langen Trockenperioden überschritten. Gemessen wurden Durchschnittstemperaturen in den Regenwäldern Südamerikas, Zentralafrikas und Südostasiens.

➤ Mehr lesen: „Supertrees“: Mit genmanipulierten Bäumen gegen die Klimakrise