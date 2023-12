Testzündung der Ariane 6 musste abgebrochen werden

22.12.2023

Während ein Extremtest frühzeitig beendet werden musste, verlief eine Testladung der neuen ESA-Rakete erfolgreich.

Die europäischen ESA-Raketen stecken tief in der Krise. Die letzte Ariane 5 ist im Juli abgehoben, die neue Vega C bleibt nach einem Fehlstart vorerst am Boden und die Ariane 6 hätte schon vor 4 Jahren zum ersten Mal abheben sollen. Die einzige funktionstüchtige Rakete, die die ESA derzeit hat, hätte Anfang des Jahres zum letzten Mal abheben sollen. Doch ein Start der letzten verbliebenen Vega-Rakete ist ungewiss, weil 2 der 4 Treibstofftanks verloren gegangen sind. ➤ Mehr lesen: Das sind Europas neue Weltraumbahnhöfe

Extremer Hot-Fire-Test abgebrochen Alle Hoffnung steckt die ESA in die Ariane 6. Die Tests für den Erstflug, der für Juli 2024 geplant ist, laufen derzeit auf Hochtouren. Mitte Dezember musste jedoch ein solcher Test frühzeitig abgebrochen werden. Am 7. Dezember wurde die Oberstufe der Ariane 6 im Rahmen eines Hot-Fire-Tests auf dem Testgelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Ziel war es, die Stabilität der Stufe und ihr Verhalten unter extremen und unerwarteten Gegebenheiten zu bewerten, wie es in einer Aussendung der ESA heißt: "2 Minuten nach dem Zünden des Vinci-Triebwerks und des Hilfsaggregats (APU) wurde der Test automatisch abgebrochen, als die Sensoren feststellten, dass einige Parameter die vorgegebenen Schwellenwerte überschritten hatten." ➤ Mehr lesen: ESA-Sonde entdeckt erstmals grünen Nachthimmel am Mars