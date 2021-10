Weltraumtourismus: Prinz William stichelt gegen Musk und Bezos

Man soll sich um den Klimawandel kümmern und nicht versuchen, einen neuen Planeten zu besiedeln, so der britische Royal.

An einem Flug ins Weltall hat Prinz William "absolut kein Interesse". Der Weltraumtourismus werfe "fundamentale Fragen" in Sachen CO2-Austoß auf, sagte der britische Royal in einem Interview mit der BBC.

Es sei wesentlich wichtiger, Lösungen für den Klimawandel zu suchen, als im Weltall Ausschau nach einem bewohnbaren Planeten zu halten. "Die klügsten Köpfe der Welt sollten sich darauf konzentrieren, unseren Planeten zu reparieren, anstatt einen neuen Ort zum Leben zu suchen", fuhr Prinz William fort.