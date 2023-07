Wetter-Apps und Gentechnik: Das futurezone Magazin im Juli

Warum ist Gentechnik gar nicht so schlimm? Was taugt ein Balkonkraftwerk? Und wie interpretiert man den Wetterbericht am Smartphone eigentlich richtig? Mit diesen Fragen haben wir uns in der ersten Folge des neuen futurezone Magazins, ausgestrahlt bei Kurier TV, beschäftigt.

Unser neues Magazin wird monatlich im TV ausgestrahlt und ist anschließend auf unserem fuzo Watch Channel abrufbar. Im August gibt es bereits die nächste Folge. Hier könnt ihr euch die aktuelle Folge ansehen: