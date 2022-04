Wie Straßen lebenswerter werden können

Wir haben uns gefragt, was auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene getan werden kann, um das Ziel zu erreichen, hieß es bei einer Diskussion zu dem Projekt bei einem Besuch einer Delegation des österreichischen Rats für Forschung und Technologieentwicklung im März bei der Forschungsagentur in Stockholm.

Erste Feldversuche unter Einbeziehung der Bewohner wurden in ausgesuchten Straßen in den Städten Stockholm, Göteborg und Helsingborg bereits durchgeführt. Dabei wurden Stadtmöbel in der Größe eines Standardparkplatzes in die Straßen eingepasst. Je nach Bedarf können sie mit Sitzgelegenheiten, Kinderspielplätzen, Pflanzen, aber auch Fahrrad- oder Rollerhaltern oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge bestückt und auch miteinander verbunden werden.

Vor allem aber sollten die bewusst provisorisch gehaltenen Bausätze aus Kiefernholz einen Raum für die Stadtbewohner schaffen, um sich untereinander auszutauschen, nicht zuletzt auch über die Zukunft ihrer Straße.

"Konkrete Ansatzpunkte"

„Wir müssen globale Herausforderungen viel präziser angehen“, sagt Daniel Johansson, Analyst in der Abteilung für Innovationsmanagement bei Vinnova. Auf die Mobilität als Ganzes zu schauen, bringe wenig. Es brauche konkrete Ansatzpunkte. Dadurch würden Möglichkeiten für den Austausch unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure und das Einbringen verschiedener Perspektiven geschaffen. Wichtig sei es, sich auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen.