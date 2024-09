So einen Zebra-Stein hat man auf dem Mars noch nie gesehen

Die NASA hat ein Objekt auf dem Mars aufgenommen, das so noch nie gesehen wurde. Der NASA-Rover Perseverance bekam einen schwarz-weiß-gestreiften "Zebra-Stein" vor die Linse, der Hoffnung auf neue spannende Entdeckungen gibt.

➤ Mehr lesen: Mars-Rover zerbricht unabsichtlich Stein und findet gelbe Überraschung

Die Suche nach interessantem Gestein kann Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen Auskunft über die Entstehung des Planeten geben. Bei dem Zebra-Stein soll es sich etwa um ein Eruptivgestein handeln, das durch vulkanische Aktivität oder einen Asteroideneinschlag entstanden ist. Somit könnte es sich um eine Gesteinsart handeln, die eigentlich im Innern des Mars vorkommt und durch einen Einschlag oder Vulkan freigelegt wurde.

Allein auf weiter Flur

Der etwa 20 Zentimeter große Stein befindet sich außerdem in einer Umgebung, in der diese Gesteinsart nicht vorkommt. Er dürfte also von einem anderen Ort stammen und auf irgendeine Weise an seinen Standort gekommen sein.

➤ Mehr lesen: Schwerkraft-Karte zeigt mysteriöse Strukturen im Mars

Eine Möglichkeit ist laut den NASA-Forschern, dass der Stein von einer höhergelegenen Stelle stammt und heruntergerollt sein könnte. Perseverance befindet sich momentan am sogenannten Dox Castle am Westrand des Jezero-Kraters. Je weiter der Rover zum Kraterrand hinauffährt, desto wahrscheinlicher ist es, neue Steine zu finden, die dem Zebra-Stein ähneln.

Schwieriger Aufstieg

Der Aufstieg zum Kraterrand ist allerdings alles andere als einfach. Die Mission begann bereits Mitte August, insgesamt sollen 300 Höhenmeter gewonnen werden. Obwohl der Weg vorher mit Satellitenbildern festgelegt wurde, muss sich der Rover auf sein automatisches Navigationssystem verlassen, um Hürden auf den bis zu 23 Grad steilen Hängen zu umfahren.