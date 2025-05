Möglicher Zwergplanet am Rande des Sonnensystems entdeckt

24.05.2025

„2017 OF201“ ist kleiner als Pluto und macht es unwahrscheinlicher, dass es den hypothetischen „9. Planeten“ tatsächlich gibt.

Ein Forschungsteam um den Astrophysiker Sihao Cheng des Institute for Advanced Study in Princeton (USA) haben in Archivdaten einen möglichen Zwergplaneten am Rande unseres Sonnensystems entdeckt. 2017 OF201 wurde innerhalb von 7 Jahren 19 Mal beobachtet und nun in einem Fachartikel genauer beschrieben. Das Himmelsobjekt befindet sich im Kuipergürtel, jenseits des äußersten bekannten Planeten Neptun. Dort vermuten Astronominnen und Astronomen aufgrund einer Anhäufung von Objekten einen 9. Planeten. Die Existenz von 2017 OF201 stellt diese Hypothese nun in Frage. ➤ Mehr lesen: Mysteriöser “Planet 9” könnte sich in unserem Sonnensystem verstecken Kleiner als Pluto Der Durchmesser von 2017 OF201 wurde auf etwa 700 Kilometer geschätzt, was groß genug ist, um ihn als Zwergplaneten zu klassifizieren. Zum Vergleich: Pluto hat einen Durchmesser von etwa 2.377 Kilometern. Dieser hatte 2006 mit einer Neudefinition von Himmelskörpern der internationalen astronomischen Union seinen Planeten-Status verloren. ➤ Mehr lesen: Webb Teleskop macht unerwartete Funde am Rand des Sonnensystems 2017 OF201 ist eines der am weitesten entfernten sichtbaren Objekte in unserem Sonnensystem. Im Moment ist es 90,5 AE entfernt, d.h. der 90,5-fachen Strecke zwischen Erde und Sonne.

Stark elliptische Umlaufbahn Der potentielle Zwergplanet war uns auf seiner stark elliptischen Umlaufbahn um die Sonne zuletzt 1930 am nächsten. Erst in etwa 25.000 Jahren wird er wieder an diesen Punkt gelangen. „Er muss enge Begegnungen mit einem Riesenplaneten gehabt haben, sodass er auf diese weite Umlaufbahn geschleudert wurde“, erklärt Eritas Yang von der Princeton University, die ebenfalls an der Entdeckung beteiligt war in einer Aussendung.

Die gegenwärtige Position von Sonne, Pluto, Neptun und 2017 OF201. © Jiaxuan Li and Sihao Cheng