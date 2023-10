Die besten Abo-Tracker für iOS und Android

Wählen wir eine der Anbieter aus, lässt sich Name , Beschreibung und Kategorie festlegen. Viel wichtiger sind aber die Punkte „nächste Abrechnung“, „Wiederholung“ und „Erinnern“. Billbot erinnert uns auf Wunsch rechtzeitig, wenn ein Abonnement wieder fällig wird. Sollten wir in verschiedene Währungen kaufen, wird auch das von der App berücksichtigt.

Billbot gehört zu den simpleren Abonnement-Managern. Die App fokussiert sich vollkommen auf das Tracking unserer Mitgliedschaften und zeichnet sich dabei durch eine einfache Bedienung aus. Billbot verlangt von uns keinerlei Anmeldungen - wer die App geladen hat, kann direkt loslegen. Über den Button „Hinzufügen“ legen wir unsere einzelnen Abonnements an. Hier bietet uns Billbot von Haus aus mehr als 200 Anbieter mit Logo an, darunter Netflix, PlayStation Network oder Twitch.

Gesammelt werden alle Abonnements im Dashboard, wo uns dann auch die durchschnittlichen Ausgaben pro Monat angezeigt werden. Sofern wir Kategorien eingetragen haben, lassen sich die Abos im Dashboard auch nach Kategorie auftrennen. In den Einstellungen der App können wir dann noch unsere Einträge mit Passwort oder Biometrie absichern. Für die Nutzung von Biometrie, verschiedener Themes und die Sortierung in Kategorien ist aber die Premium-Version nötig.

Einer der beliebtesten Abo-Tracker für iOS ist Bobby. Nach einem kurzen Intro können wir hier direkt unsere Abos über den Plus-Button hinzufügen. Standardmäßig zeigt uns Bobby dabei die beliebtesten Abonnements an, mit einem Wechsel auf „Alle“ oder in die Suche bekommen wir aber Zugriff auf mehr als 100 individuelle Einträge .

Recur

Auch Recur hat sich auf die Sammlung unserer Abo-Kosten spezialisiert. Ohne Tutorial können wir in der App direkt loslegen und über das Plus-Symbol Abonnements hinzufügen. Im Vergleich zu anderen Apps gibt es zwar weniger Vorlagen, aber auch hier können wir individuelle Abos anlegen. Leider können auch bei Recur keine eigenen Logos hochgeladen werden, zur Auswahl stehen lediglich einige vorgegebene Symbole.

Eintragungen enthalten auch hier alle wichtigen Informationen. Monatskosten in verschiedenen Währungen, Abrechnungsdatum und -zyklus, Kategorien sowie Erinnerungen. Recur bietet außerdem ein eigenes Notizfeld an, in dem wir etwaige Zusatzinformationen hinterlegen können. Alle Eintragungen werden im Dashboard gesammelt, wo wir unsere monatlichen und jährlichen Kosten sehen können. Sortiert werden kann hier nach Kosten, Name und Fälligkeit.

Eine Einteilung nach Kategorien ist nicht möglich. Käufer*innen der Vollversion erhalten neben iCloud-Sync und Theme-Optionen auch ein Report-Feature, in dem die App unsere Ausgaben noch detaillierter aufschlüsselt.

Recur ist kostenlos für iOS erhältlich. Die Vollversion kostet 2,99 Euro.