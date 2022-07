Die besten Apps für den Flugmodus für iOS und Android

Was die Nutzung von Software bzw. Apps betrifft, hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch einiges verändert. Während das Thema Internet lange Zeit nur zur Beschaffung von Inhalten wichtig war, sind viele App-Anbieter und Entwickler zunehmend zu einer Art Online-Zwang übergegangen. Oft dient er einfach nur dem Tracking der Nutzer*innen. Während viele Apps heutzutage gar nicht mehr ohne Internet nutzbar sind, gibt es aber doch noch Retter in der netzlosen Not.

Je nach Gerät ist auch eine Synchronisierung der Inhalte möglich. Abonnements, Filter, Warteschlange und der Hörfortschritt in einzelnen Folgen können so über mehrere Geräte hinweg synchron gehalten werden.

Auf iOS-Geräten wird unter anderem AirPlay, Carplay und die Steuerung via Apple Watch unterstützt. Werden Inhalte in Audio- und Video-Version angeboten, kann hier auf Wunsch nahtlos hin und her gewechselt werden. Möchten wir die Hördauer verkürzen, können wir uns von der App die stillen Stellen automatisch rausschneiden lassen.

Die Filterfunktion kümmert sich um das Eindampfen der Unmengen an Podcasts, die es uns jeden Tag in die App spült. So lassen sich anhand bestimmter Kriterien Podcasts heraussuchen, ohne endlos durch Genres scrollen zu müssen. Mit einer eigenen Suche können zusätzlich Podcasts durchsucht werden, die beispielsweise über iTunes frei verfügbar sind. Technisch hat Pocket Casts einiges zu bieten. Android-Nutzer können sich über Support für Android Wear und Android Auto freuen.

Egal wie viele Streamingdienste auf der eigenen Abrechnung stehen, fast alle haben mittlerweile eines gemeinsam: die Download-Funktion . Der Download-Button bei Netflix und Konsorten ist aber keineswegs dafür gedacht, dass die gewählten Inhalte in unseren Besitz übergehen. Stattdessen sind diese nur zeitlich begrenzt verfügbar und sollen in Situationen ohne Internet , beispielsweise bei einem Flug, für Unterhaltung sorgen. Was und wie lange wir Inhalte herunterladen können, ist dabei von Anbieter zu Anbieter und oft auch von Video zu Video unterschiedlich.

Was das Thema Video-Streaming betrifft, gab es in den letzten Jahren eine regelrechte Explosion. Während Netflix als eine Art Nonplusultra-Plattform galt, auf der der Großteil der Film- und Seriengelüste gestillt werden konnte, hat sich der Markt mittlerweile sehr stark verändert. Neben Netflix sind mittlerweile auch Disney, Amazon und Sky bzw. WOW mit exklusiven Angeboten am Start. Peacock, Discovery+ und Paramount+ werden ebenfalls bald im deutschsprachigen Raum für noch mehr Fragmentierung sorgen.

Blinkist

Ob in fester Form vor sich oder doch in der digitalen Version, wer Bücher in Ruhe lesen möchte, braucht Zeit. Während die einen sich diese Zeit nehmen und teils Stunden am Stück an einem Buch verbringen, würden andere am liebsten nur die Zusammenfassung lesen.

Während das Zusammenfassen von Romanen und Geschichten nur in seltenen Fällen wirklich Sinn ergibt, ist dies bei Sachbüchern durchaus möglich. Bücher aus den Bereichen Psychologie, Philosophie, Gesundheit oder Politik können oft auch kurz und knackig auf ihre Kerninhalte reduziert werden. Und genau darauf hat sich Blinkist spezialisiert. Das 2012 in Deutschland gegründete Start-up bietet seinen Nutzer*innen einen kompakten Katalog an Zusammenfassungen von Büchern an.

Laut eigenen Angaben umfasst das Angebot von Blinkist momentan mehr als 4.500 Titel. Jeden Monat wird das Angebot erweitert. Die App bietet die verkürzten Bücher als 15-minütige Essays an, die von den Nutzern jederzeit angehört werden können. Jedes dieser „Höressays“ liefert eine Inhaltsangabe und die genaue Hörlänge. Außerdem können die jeweiligen Inhalte auch gelesen werden, falls wir einmal keine Lust auf Zuhören haben.

Innerhalb der App kommen wir dank einer kompakten Suche schnell zu neuen Inhalten. So können wir etwa nach Kategorie sortieren oder über die Suchmaske direkt nach Titeln suchen. Haben wir ein Essay gefunden, können wir dieses direkt anhören oder für später zu unserer Leseliste hinzufügen. Um Blinkist nutzen zu können, braucht es ein Abonnement. Dieses kostet je nach Vertragsdauer zwischen 6,67 Euro und 12,99 Euro pro Monat.

Blinkist ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.