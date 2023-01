Diese Kalender-Apps brauchst du für den Start ins neue Jahr

Zum Jahreswechsel werden selbstverständlich auch wieder viele Vorsätze gemacht. Während die meisten Menschen an ihrem Lebensstil, etwa im Bereich Ernährung und Bewegung, arbeiten möchten, versuchen andere gleich die komplette Herangehensweise an den Alltag zu verändern. Ein geordneter und durchgeplanter Tagesablauf kann hier ein guter Einstieg sein. Dafür braucht es die richtige Kalender-App.

Nicht nur in der Optik, auch in der Bedienung ist der Proton-Kalender absolut simpel. Über das Plus-Symbol können wir neue Termine hinzufügen, der Button daneben führt uns zum heutigen Tag. Möchten wir einen neuen Termin hinzufügen, können wir ganz klassisch Titel, Datum, Dauer und Ort angeben. Zudem können etwaige Beschreibungen und Notifications zur Erinnerung hinterlegt werden.

Calendars

Die Calendars-Apps aus dem Hause Readdle gehören wohl zu den besten Alternativen für all jene, die iPhone, iPad und Mac ihr Eigen nennen. Die Anwendungen aus der ukrainischen App-Schmiede haben sich über die Jahre zu einer der ersten Anlaufstellen für Nutzer*innen von Apple-Geräten entwickelt. Wer Calendars zum ersten Mal startet, bemerkt sofort das übersichtliche und farbenfrohe Interface.

Statt ihr Dasein über zig verschiedene Seiten zu verteilen, findet die App in 3 verschiedenen Fenstern statt. Im Dashboard finden wir alle unsere Termine. Diese können wir über die Auswahl-Leiste am Bildschirmrand nach unserem Geschmack darstellen lassen. Während sich Aufgaben separat anzeigen lassen, können wir Termine und Aufgaben als Liste, pro Woche, Monat und Jahr darstellen und auch eine klassische Tagesübersicht nutzen. Calendars gehört dabei zu den wenigen Apps, die meiner Meinung nach sogar in der Monatsansicht einen perfekten Überblick verschafft und gehört auch deswegen zu meinen absoluten App-Favoriten.

Während andere Apps hier auf Pünktchen und bunte Markierungen setzen, zeigt uns die Readdle-Alternative Termine und Aufgaben noch immer mit Text an. Cool ist dabei auch die Möglichkeit, diese per Drag n‘ Drop einfach zwischen den verschiedenen Tagen hin und her schieben zu können. Möchten wir einen neuen Termin einspeichern, greift uns Calendars per Texterkennung unter die Arme. Geben wir in den Termin-Titel „Essen um 15 Uhr mit Freundin XY bei Restaurant AB“ ein, nimmt die App die Informationen und trägt diese am richtigen Ort ein. Uhrzeit, Teilnehmer*innen und Ort werden also aus dem Titel extrahiert und direkt übertragen.

Während Calendars von Haus aus jedem Kalender eine eigene Farbe zuteilt, können wir die optische Zuteilung auch selbst in die Hand nehmen. So können wir jedem Termin eigene Farben zuweisen, um diese etwa nach Themen zu unterteilen.

Welche Kalender wir sehen, lässt sich über den Burger-Button am oberen Bildschirmrand anpassen. Grundsätzlich übernimmt die App die Kalender aus dem System. Über die Funktion „Konto hinzufügen“ können wir darüber hinaus Kalender aus Exchange, Google, Outlook und iCloud hinzufügen.

Calendars steht in einer Basis-Version kostenlos zur Verfügung. Wer den vollen Funktionsumfang wünscht, benötigt ein Abonnement um 21,99 Euro im Jahr.

Calendars ist kostenlos für iOS erhältlich.