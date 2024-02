Die besten Kalorien-Tracker für iOS und Android

MyFitnessPal

Eine der wohl bekanntesten und beliebtesten Apps unter den Kalorienzählern ist MyFitnessPal. Seit Jahren gilt die App als erste Anlaufstelle für all jene, die fitter werden und dabei ihren Fortschritt genau verfolgen wollen. Im Fokus steht vor allem unsere Ernährung, die wir mit MyFitnessPal bis ins kleinste Detail verfolgen können. In einem umfangreichen Essenstagebuch lassen sich alle Speisen und Getränke des Tages verzeichnen.

Zur Berechnung der Nährwerte wird eine umfangreiche Datenbank genutzt. Diese können wir entweder per Suche oder über den praktischen Barcode-Scanner nutzen, um etwa exakte Produkte einzutragen. MyFitnessPal zeigt uns laufend, ob wir bereits unser Tagesziel bei Eiweiß, Fett und Kohlehydrate überschritten haben. In Kombination mit einem Workout- und Schritte-Tracker lassen sich unsere Aktivitäten in der App zu einem Gesamtbild zusammenfassen, das mit dem Gewichtstracker, der manuell oder automatisch befüllt werden kann, unseren Fortschritt abbildet.

Ein Intervallfasten-Tracker und eine Community-Funktion zum Austausch mit anderen runden die App ab. Zwar lassen sich vereinzelte Funktionen auch kostenlos nutzen, ohne Abonnement ist die App aber kaum hilfreich. Mindestens 9,99 Euro pro Monat werden hierfür fällig.

MyFitnessPal ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.